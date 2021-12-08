В Югре водитель «Мазды» ответит за нетрезвое вождение Фото: Татьяна Коркина

На улице Калинина в Ханты-Мансийске для проверки документов остановлен автомобиль «Мицубиси», от водителя пахло алкоголем, а раньше он уже привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. За повторное нарушение против него возбуждено уголовное дело и теперь ему грозит лишение свободы на срок до 2 лет.

За аналогичное преступление накажут и житель поселка Красноленинский Ханты-Мансийского района, который, пьяный сел за руль «Мазды» Его задержали госавтоинспекторы югорской столицы на улице Шевченко.

Сейчас подозреваемые находятся под подпиской о невыезде.

- Всего с начала года следственным отделом МОМВД России «Ханты-Мансийский» возбуждено около 70 уголовных дел в отношении водителей, управляющих транспортным средством в состоянии опьянения- сообщили в МОМВД России «Ханты-Мансийский».