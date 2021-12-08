Погода в Югре на 8 декабря 2021 года: ветер порывами до 9 м/с Фото: Юлия Кучеренко

В среду, 8 декабря 2021 года, в Югре переменная облачность, ночью местами небольшой снег, днем преимущественно без осадков. В отдельных районах изморозь. Ветер западный 4-9 м/с. Температура ночью -20, -25 °С, при прояснениях -27, -32 °С, днем -19, -24 °С, местами -13, -18 °С.

В Ханты-Мансийске также переменная облачность. Без осадков, изморозь. Ветер западный 4-9 м/с. Температура ночью -23, -25 °С, днем -21, -23 °С.

Погода в Югре на 8 декабря 2021 в инфографике Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

- На Клима зима клин клином вышибает, — говорили на Руси и готовились к сильным холодам. Для этого дня существовало несколько поговорок: «На Климента мороз насыпал белых роз»; «Климент морозом у мужика слезу гонит». Впрочем, если в этот день петухи запели рано, это предвещало скорую оттепель.