Школьники Сургутского района перешли на дистанционное обучение из-за морозов

Школьники Сургутского района ушли перешли на дистанционное обучение из-за морозов Фото: Юлия Кучеренко

Школьники Сургутского района остались дома, Это связано с погодой, из-за морозов ученики, обучающиеся в первую смену, перешли на онлайн-занятия. Правда, как рассказали в департаменте образования и молодежной политики администрации Сургутского района, коснулось это не всех образовательных организаций района. В Угуте и Каюкова, например, актировку не объявили, видимо температура воздуха в этих поселениях выше, что позволило ребятам прийти на занятия в школу.

Напомним, мы писали ранее о том, что в Югре ожидается сильный мороз и переменная облачность. Местами небольшой снег, изморозь, северный ветер с переходом днем на западный 4-9 м/с. Температура воздуха понизится до - 40 °С.

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