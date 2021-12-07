Вспыльчивый парень из Пыть-Яха предстанет перед судом по обвинению в хулиганстве

Житель Пыть-Яха предстанет перед судом по обвинению в хулиганстве Фото: Татьяна Коркина

В Пыть-Яхе завершено расследование уголовного дела против 19-летнего молодого человека, который обвиняется в хулиганстве с применением насилия.

По информации следственных органов Югры, на перекрестке улиц Святослава Федорова и Магистральной в Пыть-Яхе произошло ДТП, одним из участников которого стал сотрудник полиции на личном авто. После аварии обвиняемый, подошел к служебному автомобилю ДПС, в котором находился участник аварии для оформления административного правонарушения, и, обращаясь к этому участнику матом, потребовал покинуть автомобиль ДПС, затем попытался вытянуть его схватив за одежду и ударил по руке.

Обвиняемый вину не признал, уголовное дело направлено в суд.

Напомним, мы писали ранее о том, что в Нягани трое заключенных напали на полицейских.

Бунт произошел на территории прогулочного двора изолятора временного содержания.