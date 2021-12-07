В Нижневартовске зафиксирован рост заболеваемости COVID-19 среди детей Фото департамента общественных коммуникаций администрации Нижневартовска

С новым штаммом COVID-19 «Омикрон» в Нижневартовске пока не сталкивались. Об этом сообщил начальник ТО У Роспотребнадзор в Нижневартовске, Нижневартовском районе и Мегионе Азат Галиуллин.

- На данный момент «Омикрон» не обнаружен. Все подозрительные анализы отправляются в научно-исследовательские институты. В случае выявления данного штамма информация будет доведена до жителей на заседании штаба. За минувшую неделю у нас было зарегистрировано 329 случаев заболевания коронавируса, что практически на 8% меньше, чем за предыдущую неделю, – сказал Азат Галиуллин.

По словам медиков, из общего количества заболевших 27% это дети. Кроме того среди детей наблюдается рост заболеваний коронавирусом.

- На данный момент у 189 детей лабораторно подтверждён диагноз коронавирусной инфекции с соответствующей симптоматикой. Среди заболевших в возрасте до одного года – 11 детей, в возрасте до 6 месяцев – двое, – сообщила главный врач БУ ХМАО – Югры «Нижневартовская городская детская поликлиника» Татьяна Загинайко.

Врачи говорят, что чаще всего дети заболевают коронавирусом в тех семьях, где COVID-19 переболели взрослые. Глава города Дмитрий Кощенко подчеркнул, что минимизировать негативное влияние на детский организм можно в том случае, если родители будут привиты от коронавируса.