В Нефтеюганском районе от COVID-19 вакцинировано 62,4% населения Фото: Татьяна Коркина

В Нефтеюганском районе продолжается прививочная кампания от COVID-19. На сегодня вакцинировано 62,4% населения района, из них 56,7 % полностью завершили вакцинацию.

На амбулаторном лечении с коронавирусом находятся 129 человек, 74 пациента лежат в ковидном госпитале на базе Нефтеюганской районной больницы. В дошкольных учреждениях на карантин по COVID-19 закрыты 6 групп, а в четырёх школах района на карантине по той же причине находятся 7 классов. Полностью переведены на дистанционку Куть-Яхская и Лемпинская школы. Из-за других ОРВИ на карантине находятся 6 классов в трех школах.

Мероприятия в учреждениях культуры и спорта по-прежнему проводятся онлайн, а соблюдение профилактических мер, принятых в регионе для борьбы с ковидом контролируют специальные комиссии. За неделю проведено 10 таких проверок, большая часть из которых прошла в торговых точках.