В Югре еще нет действующих ледовых переправ Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

На водоемах Югры участились случаи несанкционированного выезда и выхода людей на лёд. Смельчаки-автолюбители, несмотря на наличие запрещающих знаков, пытаются проехать по еще неокрепшему льду. Такое легкомыслие чревато большой бедой, так как ледяная поверхность водоёмов в период ледостава хранит в себе множество опасностей. Спасатели предупреждают, что в Югре нет действующих ледовых переправ.

Не стоит пересекать водоемы по стихийным ледовым переправам, особенно нарушают эти правила жители небольших населенных пунктов, желая сократить путь и самовольно проехать по льду. Русло реки может промерзнуть недостаточно и никто не может гарантировать безопасность в таком случае.

- Официальные и переправы открываются только после того, как инспекторы ГИМС МЧС России проверят их на соответствие требованиям по толщине и структуре льда, состоянию подъездных путей, наличию соответствующих знаков, спасательного оборудования, организации регулирования движения и дадут разрешение на их эксплуатацию - сообщили в ГУ МЧС России по ХМАО-Югре.

Отметим, что движение по переправе прекращается при появлении на льду колеи, заполненной водой, образовании сквозных трещин, уменьшении толщины и прочности льда, а также разрушении льда у съездов.