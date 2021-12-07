Коронавирус в Югре, последние новости на 7 декабря 2021 года: умерли 9 человек Фото: "Официальный Нижневартовск"

За сутки в Югре от коронавируса умерли 9 человек. Всего за период пандемии в округе скончались 1 787 человек с подтвержденным коронавирусом. Кроме того, в округе продолжают регистрировать новые случаи заражения ковидом и за день выявлено 220 новых случаев. Больше всего случаев заражения зарегистрировано в Нижневартовске – 39 человек. В тяжелом состоянии находятся 133 пациента, 100 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

За последние сутки в России выявлено 31 096 новых случаев коронавируса в 85 регионах, зафиксировано 1 182 летальных исхода, полностью выздоровели 34 615 человек. За весь период пандемии зарегистрировано 9 864 845 случаев коронавируса, умерли 283 644 человека и выздоровели 8 565 091 человек.