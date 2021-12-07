Жительница Ханты-Мансийска пыталась задушить собственную мать Фото: Татьяна Коркина

В Ханты-Мансийске возбуждено уголовное дело против 38-летней местной жительницы. Она подозревается в покушении на убийство.

Все произошло 6 декабря 2021 года около 21 часа. Пьяная югорчанка с силой сдавила шею своей 59-летней матери, пытаясь задушить её. Такая агрессия вызвана нравоучениями со стороны матери по вопросам воспитания детей. К снастью, дочь не смогла довести дело до конца, так как эту сцену увидел её несовершеннолетний сын, который закричал от страха. Потерпевшая в тяжелом состоянии госпитализирована в больницу.

- Подозреваемая задержана, по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, расследование продолжается, - сообщили в СУ СК РФ по ХМАО-Югре.