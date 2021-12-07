Жительница Ханты-Мансийка купила авиабилеты на ненадежном сайте и стала жертвой мошенников

За сутки в Югре зарегистрировано 12 случаев мошенничества Фото: Татьяна Коркина

За сутки в Югре зарегистрировано 12 случаев мошенничества, югорчане "подарили" аферистам почти 600 тысяч рублей, причем самыми щедрыми оказались жители Сургута.

Так, 29-летняя жительница Ханты-Мансийка неудачно купила авиабилеты. Девушка заказала их на непроверенном сайте, тем самым, пополнила счета мошенников на 26 тысяч рублей. А в Сургуте 41-летний мужчина решил заказать новый телевизор через интернет. После оплаты 24 тысяч рублей и введения кода подтверждения от сервисного номера банка, ему пришел отказ в выполнении операции и тогда он повторил операцию, где во второй раз получил отказ. После чего, зашел в свой личный кабинет, где увидел списание 48 тысяч рублей.

По всем случаям возбуждены уголовные дела.

Напомним, мы писали о том, как попытка купить красную икру обернулась для югорчанина походом в полицию.