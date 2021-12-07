Коронавирус в Югре, последние новости на 7 декабря 2021 года: заразились 220 человек Фото: Департамент здравоохранения ХМАО-Югры

По информации оперативного штаба Югры, по данным на 7 декабря, в регионе зарегистрировано и лабораторно подтверждено 91 279 случаев коронавируса, в том числе за сутки зафиксировано 220 новых случаев COVID-19 в 20 муниципалитетах.

За день коронавирус выявлен в Нижневартовск – 39; Сургуте – 35; Нефтеюганске – 31; Ханты-Мансийске – 23; Урае – 13; Нягани – 10; Советском районе – 10; Сургутском районе – 9; Мегионе – 8; Нефтеюганском районе – 8; Кондинском районе – 7; Нижневартовском районе – 5; Когалыме – 4; Лангепасе – 3; Югорске – 3; Октябрьском районе – 3; Ханты-Мансийском районе – 3; Пыть-Яхе – 2; Радужном – 2; Березовском районе – 2.

На момент выявления у 190 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 25 зафиксирована пневмония, у 5 человек коронавирус протекал бессимптомно. Контакт установлен в 219 случаях, по 1 контакты устанавливаются. Под наблюдением, в том числе в самоизоляции, находятся 14 900 человек, сняты с наблюдения – 412 780 жителей региона. За сутки на COVID-19 обследованы 2 278 человек, всего прошли обследование 2 643 519 югорчан.

В тяжелом состоянии находятся 133 пациента, 100 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За весь период от COVID-19 умерли 1 787 человек. За сутки выписались 253 человека, за весь период пандемии вылечились 84 098 югорчан.