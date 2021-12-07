В Югре назначили нового уполномоченного по защите прав предпринимателей Фото: аккаунт Ирины Александровны Каск в инстаграм

Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Югре назначена Ирина Александровна Каск. Распоряжение о её назначении уже подписала губернатор Югры Наталья Комарова.

Кандидатура Ирины Каск согласована и поддержана предпринимательским сообществом региона и уполномоченным при президенте Российской Федерации по правам предпринимателей Борисом Титовым.

Ирина Каск родилась в Нефтеюганске и имеет высшее образование Московского государственного открытого педагогического университета. С 2020 года Каск занимала должность общественного представителя уполномоченного по защите прав предпринимателей в Нефтеюганском районе, возглавляла предприятие «Альтернатива-Центр» в Нефтеюганске.

- Время требует перемен, ставит новые вызовы. В своей работе я буду способствовать трансформации делового климата в соответствии с ним. Намерена посещать муниципальные образования Югры, работать на всей территории округа. Буду рада встрече с предпринимателями, работе на местах. Каждая проблема бизнеса не останется без внимания, - сказала Ирина Каск.