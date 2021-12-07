Югра
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Югра
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Югра
+12°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Политика7 декабря 2021 8:06

В Югре назначили нового уполномоченного по защите прав предпринимателей

Новым бизнес-омбудсменом стала Ирина Каск
Виктория Терина
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Югре назначили нового уполномоченного по защите прав предпринимателей Фото: аккаунт Ирины Александровны Каск в инстаграм

В Югре назначили нового уполномоченного по защите прав предпринимателей Фото: аккаунт Ирины Александровны Каск в инстаграм

Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Югре назначена Ирина Александровна Каск. Распоряжение о её назначении уже подписала губернатор Югры Наталья Комарова.

Кандидатура Ирины Каск согласована и поддержана предпринимательским сообществом региона и уполномоченным при президенте Российской Федерации по правам предпринимателей Борисом Титовым.

Ирина Каск родилась в Нефтеюганске и имеет высшее образование Московского государственного открытого педагогического университета. С 2020 года Каск занимала должность общественного представителя уполномоченного по защите прав предпринимателей в Нефтеюганском районе, возглавляла предприятие «Альтернатива-Центр» в Нефтеюганске.

- Время требует перемен, ставит новые вызовы. В своей работе я буду способствовать трансформации делового климата в соответствии с ним. Намерена посещать муниципальные образования Югры, работать на всей территории округа. Буду рада встрече с предпринимателями, работе на местах. Каждая проблема бизнеса не останется без внимания, - сказала Ирина Каск.