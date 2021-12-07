Ушел из жизни первый главный инженер проекта Сургутской ГРЭС Анатолий Федорович Нечушкин Фото: Администрация Сургута

На 90-м году ушел из жизни заслуженный энергетик РФ и первый главный инженер проекта Сургутской ГРЭС Анатолий Федорович Нечушкин.

Анатолий Федорович отдал почти 46 лет энергетической отрасли и более 30-ти из них посвятил развитию энергетики Сургута. Под его руководством возведены тепловые электростанции – Сургутская ГРЭС-1 и Сургутская ГРЭС-2. Он внес огромный вклад в развитие города: при его участии построены центральные жилые микрорайоны, школы, детские сады, магазины, больница и дворец культуры.

Нечушкин являлся автором множества рациональных предложений, изобретений и научных трудов. Был отмечен правительственными и ведомственными наградами, медалью «За освоение недр и развитие нефтегазового комплекса Западной Сибири», почетными знаками «За заслуги перед округом» и «За заслуги перед городом Сургутом». В 1998 году ему присвоено звание «Заслуженный энергетик Российской Федерации». Его навсегда вписано в историю Сургута, Югры и России.