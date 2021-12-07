В Югре иномарка съехала в кювет и перевернулась Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

За минувшие сутки в Югре произошло 2 ДТП, в которых пострадали 2 человека. На 33 километре автодороги «Подъезд к городу Сургут» в Нефтеюганском районе, 34-летний водитель автомобиля «Хендай Солярис», не справился с управлением и съехал в кювет. Авто перевернулось и в результате водитель получил травмы.

За сутки сотрудниками Госавтоинспекции задержано 3 водителя за управление транспортом в состоянии опьянения, 7 – за отказ от медицинского освидетельствования; 3 – за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения; 79 водителей привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения, 17 – за нарушение требований к перевозке детей.

Госавтоинспекция Югры напоминает, что любое нарушение правил дорожного движения может стать причиной тяжелых последствий и призывает участников дорожного движения быть внимательнее на дорогах.