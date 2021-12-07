Попытка купить красную икру обернулась для югорчанина походом в полицию Фото: Татьяна Коркина

В полицию Сургута обратился 34-летний житель города с рассказом о том, как он пострадал от мошенников. Мужчина хотел купить около 13 килограммов Камчатской красной икры, информацию о продаже которой он увидел на одном из сайтов. Во врем переписки с продавцом, тот убедил югорчанина, что отправит товар после полной оплаты его стоимости, которая составляла 40 тысяч рублей.

Северянин принял условия афериста и перевел деньги на счет, предоставленный мошенником. После «оплаты» связь с «продавцом» прервалась, а красную икру мужчина так и не получил.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», по которой грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

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