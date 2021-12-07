Больше 100 жителей Ханты-Мансийска получили травмы из-за гололеда

Почти плюсовая температура внезапно сменилась на мороз в -30 градусов, и растаявший снег превратился в лед. Только за прошедшие выходные с травмами в ОКБ Ханты-Мансийска обратились больше 100 человек. Коммунальные службы города работают над тем, чтобы городские улицы снова стали безопасными и комфортными, но на это нужно время.

Администрация города призывает хантымансийцев сохранять бдительность при выходе на улицу, не спешить, избегать резких движений и постоянно смотреть под ноги. Пожилым людям рекомендуется обзавестись тростью с резиновой набойкой.

Напомним, сегодня в Ханты-Мансийске переменная облачность. Без осадков, изморозь. Ветер северный с переходом днем на западный 4-9 м/с. Температура воздуха ночью -31, -33 °С, днем -22, -24 °С.