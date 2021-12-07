Погода в Югре на 7 декабря 2021 года: до - 40 градусов Фото: Юлия Кучеренко

Во вторник, 7 декабря, в Югре ожидается сильный мороз и переменная облачность. Местами небольшой снег, изморозь, северный ветер с переходом днем на западный 4-9 м/с. Температура ночью -29, -34 °С, при натекании облачности -21, -26 °С, в северо-восточных районах -35, -40 °С, днем -19, -24 °С, по западной половине местами -13, -18 °С, по восточной -25, -30 °С.

В Ханты-Мансийске переменная облачность. Без осадков, изморозь. Ветер северный с переходом днем на западный 4-9 м/с. Температура воздуха ночью -31, -33 °С, днем -22, -24 °С.

Погода в Югре на 7 декабря 2021 в инфографике Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

На Руси с этого дня начинались шумные гулянья на санях. Первыми в поездку отправляли молодоженов, сыгравших свадьбу прошедшей осенью. Примечательно, что на этом празднике молодая впервые после венчания показывалась людям. За санями новобрачных, расписанными красками и украшенными лентами, ехал целый кортеж из всех родных и друзей. Вернувшись с гулянья, устраивали пир, а маленьким детям, не приглашенным на него, посылали в подарок гостинцы и санки.