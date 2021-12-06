Два электромонтера из Тюмени получили гранты губернатора Югры

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Два работника компании «Россети Тюмень» вошли в число победителей конкурса на предоставление грантов губернатора Югры. Это электромонтер по эксплуатации распределительных сетей филиала «Энергокомплекс» Шамиль Муслимов и электромонтер службы изоляции и защиты от перенапряжения Руслан Жамалдинов.

Шамиль получил 196 тысяч рублей на реализацию проекта «Экологические ивенты», направленного на формирование экологической культуры в Нягани. Для школьников и студентов он планирует проводить субботники, квизы и другие экологические активности.

Руслан получил 251 тысячу на популяризацию здорового образа жизни среди детей и подростков и на создание доступных и комфортных условий для их физической активности.

На территории «Энергетика» – самого отдаленного района Нягани – он реализует проект по созданию спортивной площадки для занятий уличной гимнастики. По словам Руслана, в «Энергетике» живут более 40 детей до 18 лет, часть из которых являются членами малоимущих и многодетных семей.

- Многие хотят заниматься спортом, но не у всех есть возможность преодолевать 10 километров до ближайшей площадки. Теперь занятия станут доступнее, — говорит Руслан.

Шамиль и Руслан не впервые демонстрируют активную гражданскую позицию. Уже несколько лет ребята принимают участие в проведении социально значимых мероприятий. В пик пандемии они помогали пенсионерам, инвалидам и малоимущим, развозили продукты, лекарства и предметы первой необходимости.

По итогам трех этапов конкурса из 366 заявленных работ финансовую поддержку получат 149 проектов.