В Октябрьском районе проходит Неделя Добра Фото: Администрация Октябрьского района

В Октябрьском районе проходит Неделя Добра, которая стала уже традиционной акцией. По сложившейся доброй традиции жители района принимают активное участие в "добрых" мероприятиях.

В благотворительной акции «От чистого сердца» приняли участие карымкарцы. Ребята помогли убрать территорий ветеранам труда поселка Карымкары. А ещё трудолюбивые школьники поддержали замечательную акцию «Книжкина больница» и привели в порядок потрепанные временем книги. А благодаря акции «Один мир на всех», в карымкарской школе появилась доска добрых слов.

Участие в акции приняли и юные жители поселка Большие Леуши, позаботившись о братьях наших меньших, приготовив вкусняшки для школьных птичек. Приобчане поучаствовали в фоточеллендже, в котором показали какими добрыми делами они занимаются в повседневной жизни.

Добрая неделя — возможность присоединиться к доброму движению, которое объединяет людей по всей планете.