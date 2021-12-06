В Сургутском районе 57, 5 тысяч жителей привились от COVID-19 Фото: Татьяна Коркина

В Сургутском районе 57, 5 тысяч жителей привились от COVID-19. В последнее время активно вакцинируются люди старше 60 лет, из них привилось около 83 %. Об этом рассказал начальник службы по реализации отдельных полномочий в сфере здравоохранения администрации Сургутского района Александр Матросов.

По словам медиков, вакцинироваться и соблюдать меры безопасности — это единственное, что может остановить распространение инфекции. Пока в Сургутском районе скорость заболеваемости коронавирусом выше, чем скорость выздоровления.

- Мы регулярно участвуем в совещаниях с заместителем губернатора Кольцовым, и он озвучивает цифры по количеству заболевших по другим территориям. Очень интересная закономерность уже не первый месяц, те территории, где достаточно высокий план вакцинации показывают среднесуточное количество заболевших один - два человека. Об этом стоит задуматься. Поэтому я бы рекомендовал жителям вакцинироваться. Вакцина в Сургутском районе есть, - сообщил заместитель главы Сургутского района Алексей Савенков.