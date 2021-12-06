В Сургуте по вине нетрезвого водителя пострадала автоледи Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

В Югре по вине нетрезвого водителя пострадала автоледи. ДТП произошло на улице Энергостроителей в Сургуте. Как сообщили в ГИБДД, нетрезвый 25-летний водитель автомобиля «ВАЗ» выехал на полосу встречного движения и врезался в автомобиль «Лада», за рулем которого находилась 47-летняя женщина. В результате ДТП она получила травмы.

Только за прошедшую неделю сотрудниками Госавтоинспекции на дорогах округа задержано 143 водителя с признаками опьянения. Возбуждено 21 уголовное дело против водителей, повторно управлявших транспортными средствами с признаками опьянения.

ГИБДД Югры напоминает, что садясь за руль в состоянии опьянения, водитель подвергает опасности не только свою жизнь, но и жизнь других участников дорожного движения. Шанса исправить ошибку может не быть.

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