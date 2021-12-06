Коронавирус в Югре, последние новости на 2 декабря 2021 года: умерли 7 человек Фото: Татьяна Коркина

За сутки в Югре от коронавируса умерли 7 человек. Всего за период пандемии в округе скончались 1 778 человек с подтвержденным коронавирусом. Кроме того, в округе продолжают регистрировать новые случаи заражения ковидом и за день выявлено 215 новых случаев. Больше всего случаев заражения зарегистрировано в Нижневартовске – 50 человек. В тяжелом состоянии находятся 150 пациентов, 114 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

За последние сутки в России зарегистрировано 32 136 новых случаев коронавируса в 85 регионах, умерли 1 184 человека и выздоровели 28 070 человек. Всего в России выявлено 9 833 749 случаев коронавируса. За весь период зафиксировано 282 462 летальных исхода, выздоровели 8 530 476 человек.