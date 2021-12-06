В Ханты-Мансийске стартовал конкурс «Лучший предприниматель года 2021» Фото: Городской информационный центр

В Ханты-Мансийске стартовал городской конкурс «Лучший предприниматель года 2021». Конкурс организован для поощрения состоявшихся предпринимателей, которые вдохновляют других собственным примером, создают новые рабочие места, внедряют инновации и повышают качество жизни в нашем городе.

Проголосовать за конкурсантов можно на сайте. Свой голос можно отдать как одному, так и нескольким участникам. Победителей определят жители Ханты-Мансийска, ориентируясь не только на репутацию, имидж и популярность предпринимателя, но и на качество предоставляемых товаров и оказанных услуг. Всего выберут пятнадцать лучших предпринимателей , набравших наибольшее количество голосов.

Голосование продлится до 12 декабря.