Коронавирус в Югре, последние новости на 6 декабря 2021 года: заразились 215 человек Фото: Татьяна Коркина

В Югре на сегодня зарегистрировано 91 059 случаев коронавируса, в том числе за сутки подтверждено 215 новых случаев COVID-19 в 21 муниципалитете, а именно: в Нижневартовске – 50; Сургуте – 29; Ханты-Мансийске – 26; Нягани – 13; Мегионе – 12; Кондинском районе – 12; Советском районе – 12; Лангепасе – 8; Урае – 8; Нефтеюганске – 6; Покачах – 6; Нижневартовском районе – 6; Сургутском районе – 6; Радужном – 5; Октябрьском районе – 5; Когалыме – 4; Березовском районе – 2; Нефтеюганском районе – 2; Пыть-Яхе – 1; Югорске – 1; Ханты-Мансийском районе – 1.

На момент выявления у 186 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 24 зафиксирована пневмония, у 2 человек коронавирус протекал бессимптомно. Контакт установлен в 212 случаях, по 3 контакты устанавливаются. Под наблюдением, в том числе в самоизоляции, находятся 15 190 человек, сняты с наблюдения – 411 850 жителей Югры. За сутки на COVID-19 обследованы 5 019 человек, всего прошли обследование 2 641 241 человек.

В тяжелом состоянии находятся 150 пациентов, 114 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За весь период от COVID-19 умерли 1 778 человек. За сутки выписались по выздоровлению 250 человек, за весь период пандемии вылечились 83 845 югорчан.