Жительница Сургута, пытаясь забронировать жилье через интернет отдала деньги аферистам

Жительница Сургута, пытаясь забронировать жилье через интернет и отдала деньги аферистам Фото: Татьяна Коркина

В Югре за выходные зарегистрирован 31 случай мошенничеств, жители региона лишились 8 миллионов рублей. Наибольшее количество случаев зафиксировано в Сургуте, Нижневартовске, Когалыме, Ханты-Мансийске, Пыть-Яхе, Белоярском, Советском и Октябрьском районах.

Так, 32-летняя сургутянка собиралась забронировать жилье через интернет в Санкт-Петербурге, перешла по фишинговой ссылке и ввела реквизиты своей банковской карты, после чего со счета югорчанки списалось 40 тысяч рублей.

Жительница Нижневартовска наткнулась на аферистов в одной из соцсетей, вступив в группу по продаже одежды. Желая порадовать себя обновками в канун новогодних праздников, она оформила заказ на 10 тысяч рублей, но помодничать ей так и не удалось, мошенники оставили женщину без денег и нарядов. А 65-летняя жительница Ханты-Мансийска лишилась денег, продавая земельный участок, она подарила злоумышленнику 7 тысяч рублей, не подозревая подвоха, предоставила ему реквизиты своей банковской карты.

По всем случаям возбуждены уголовные дела.