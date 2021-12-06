В Ханты-Мансийске завершился Кубок России по биатлону Фото: Пресс-центр АУ "ЮграМегаСпорт"

В Ханты-Мансийске завершился Кубок России по биатлону. Финал второго этапа соревнований проходил в Центре зимних видов спорта им. А.В. Филипенко. Зрители смогли увидеть яркую и динамичную эстафету несмотря на морозную погоду. Первыми к финишу пришли спортсмены из Югры.

В последний день соревнований на старт среди мужчин вышли 7 команд: Ханты-Мансийский автономный округ, Уральский федеральный округ, Северо-Западный федеральный округ, Тюменская область-1, Новосибирская область, Сибирский федеральный округ, Центральный федеральный округ и Тюменская область-2.

- У меня от первого и второго этапа Кубка России великолепные эмоции, потому что мы долго ждали биатлонный сезон и отрадно, что Ханты-Мансийск, где один из лучших мировых биатлонных стадионов — принимает старт именно олимпийского сезона, − прокомментировал мастер спорта международного класса Дмитрий Ярошенко.