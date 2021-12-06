В Нефтеюганском районе задержан подозреваемый в краже металлических ворот от гаража Фото: Татьяна Коркина

За выходные в Югре зарегистрировано 131 преступление. Так в Нижневартовске из салона авто украли телефон. Подозреваемого нашли, им оказался 62-летний ранее неоднократно судимый мужчина. Он признался в преступлении.

А в Нягани под пристальное внимание полицейских попал 28-летний безработный молодой человек. Он подозревается в хранении и распространении наркотиков. На днях его заметили на одной из улиц города, он вел себя странно и полицейские остановили его для выяснения причин. Во время разговора молодой человек незаметно выбросил небольшой пакетик с наркотиком. Мужчина сознался в преступлении и находится под подпиской о невыезде.

В Нефтеюганском районе в краже подозревается 25-летний молодой человек. Он, находясь на территории бывшей автошколы, расположенной в промышленной зоне пгт. Пойковский, украл металлические ворота с гаражных боксов. По его словам, одни из ворот он сдал в пункт металлоприема, а другие порезал и вывез на завод за пределы округа.

По всем случаям возбуждены уголовные дела.