С начала вакцинации в Сургутской поликлинике от ковида привились 23 беременные женщины Фото: Департамент здравоохранения ХМАО - Югры

С начала вакцинации в Сургутской поликлинике от коронавируса привились 23 беременные женщины. Прививки ставят с 22-й недели беременности, а перед вакцинацией каждой будущей маме даются разъяснения об особенностях вакцинации от CОVID-19 и оформляется добровольное согласие на проведение прививки.

Из-за роста восприимчивости к вирусным инфекциям у будущих мам повышается риск не только заражения, но и тяжелого течения заболеваний, в том числе COVID-19. Для вакцинации беременных женщин в Сургутской поликлинике № 4 применяется двухкомпонентная вакцина «Гам-КОВИД-Вак». Именно эта вакцина рекомендована Министерством здравоохранения для беременных женщин.

- Семьям, планирующим беременность, в том числе с использованием вспомогательных репродуктивных технологий, перед зачатием или проведением процедуры ЭКО рекомендовано пройти полный курс вакцинации от COVID-19 - сообщили в Департаменте здравоохранения ХМАО-Югры.