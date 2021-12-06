В Нефтеюганске дедушка на авто сбил 15-летнюю девочку Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

На улице Парковая в Нефтеюганске 72-летний водитель «Ниссан», сбил 15-летнюю девочку на нерегулируемом пешеходном переходе. В результате ДТП девочка-пешеход получила травмы.

Всего за выходные на территории округа зарегистрировано 9 дорожно-транспортных происшествий, в которых 11 человек получили травмы, в том числе 2 несовершеннолетних. Сотрудниками Госавтоинспекции задержано 24 водителя за управление транспортом в состоянии опьянения, 21 – за отказ от медицинского освидетельствования; 9 – за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения; 47 водителей привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения, 42 – за нарушение требований к перевозке детей.

ГИБДД напоминает, что любое нарушение правил дорожного движения может стать причиной тяжелых последствий.

Напомним, как в Югре пьяный водитель спровоцировал тройное ДТП.