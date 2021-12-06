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Общество6 декабря 2021 4:39

Прокуратура ХМАО помогла работникам предприятия получить свою зарплату

Управляющая компания задолжала им 2 миллиона рублей
Виктория Терина
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Прокуратура ХМАО помогла работникам предприятия получить свою зарплату

Прокуратура ХМАО помогла работникам предприятия получить свою зарплату

Фото: Юлия Кучеренко

Прокуратура округа проверила соблюдение трудового законодательства в одной из Управляющих компаний Нижневартовска и выяснила, что предприятие задолжало своим работникам больше 2 миллионов рублей зарплаты.

Прокурор провел личный приём работников предприятия. А после этого, по постановлению прокуратуры Нижневартовска юридическое лицо привлечено к административной ответственности за "невыплату в установленный срок заработной платы", руководителю внесено представление.

- В целях восстановления прав граждан на получение вознаграждения за труд прокурор округа объявил руководителю предприятия предостережение о недопустимости нарушения закона. Принятые меры позволили полностью погасить образовавшуюся перед работниками организации задолженность по заработной плате - сообщили в Прокуратуре ХМАО-Югры.