Погода в Югре на 6 декабря 2021 года: мороз до -32 градусов Фото: Юлия Кучеренко

В понедельник, 6 декабря, в Югре облачно с прояснениями, в отдельных районах пройдет небольшой снег и появится изморозь. Ветер северный 2-7 м/с. Температура ночью -27, -32 °С, в южных районах -17, -22 °С, днем -23, -28 °С, в южных районах -17, -22 °С.

В Ханты-Мансийске облачно с прояснениями, небольшой снег, изморозь. Ветер северный 2-7 м/с. Температура ночью -27, -29 °С, днем -25, -27 °С.

Погода в Югре на 6 декабря 2021 в инфографике Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

По погоде на Митрофана русские люди предсказывали погоду на лето. Если в этот день шёл мелкий снег и дул ветер с севера, то 6 июня должен был пролиться холодный дождь. В Митрофанов день устраивали гуляния — собирали со всех домов муку, пекли пироги и варили пиво. После этого начиналось застолье, сопровождавшееся обычно разными играми. В этот день праздновали становление санного пути по снегу.