Коронавирус, последние новости в Югре на 5 декабря 2021: заразился ещё 221 человек Фото: Татьяна Коркина

По данным на 5 декабря 2021 года, в Югре зарегистрирован 221 новый случай заражения коронавирусом, сообщили в Оперативном штабе. Болезнь зарегистрировали в 22 муниципальном образовании, в числе которых: Сургут (36 человек за сутки), Нижневартовск (38 человек), Ханты-Мансийск (21 человек), Сургутский район (10 человек), Нефтеюганск (21 человек), Нягань (11 человек) и т.д.

Коронавирус в Югре на 5 декабря 2021

В общей сложности, с начала пандемии «корону» подхватили 90 844 человек. Активных случаев – 5 478. За время пандемии выздоровели 83 595 человек, умер 1 771 человек.