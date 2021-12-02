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Происшествия2 декабря 2021 13:46

Житель Югорска после ссоры с девушкой пытался поджечь ее квартиру

Соседи девушки вовремя заметили воспламенение
Виктория Терина
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Жителю Югорска грозит срок за покушение на поджог многоквартирного дома

Жителю Югорска грозит срок за покушение на поджог многоквартирного дома

Фото: Татьяна Коркина

В Советском районе завершили расследование дела против 20-летнего жителя Югорска, которые в конце апреля текущего года поджог квартиру своей знакомой.

Молодой человек поругался со своей знакомой и решил пойти на преступление. Для осуществления своего замысла, он изготовил три бутылки с зажигательной смесью и подкинул под дверь её квартиры, расположенной в многоквартирном, деревянном доме. Но он не смог довести свое "дело" до конца, так как соседи девушки вовремя заметили воспламенение.

- Общая сумма предотвращенного материального ущерба для собственников жилых помещений данного дома составила свыше 10 миллионов рублей - сообщили в ОМВД России по Советскому району.

Молодой человек находится под подпиской о невыезде, раньше он был судим за совершение имущественных преступлений, преступлений против личности и оскорбление представителя власти. За попытку поджога ему грозит лишения свободы на срок до 5 лет.