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Здоровье2 декабря 2021 13:19

Коронавирус в Югре, последние новости на 2 декабря 2021 года: умерли 12 человек

В некоторых муниципалитетах количество зараженных снижается
Виктория Терина
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Коронавирус в Югре, последние новости на 2 декабря 2021 года: умерли 12 человек

Коронавирус в Югре, последние новости на 2 декабря 2021 года: умерли 12 человек

Фото: Татьяна Коркина

За сутки в Югре от коронавируса умерли 12 человек. Всего за период пандемии в округе скончались 1 734 человека с подтвержденным коронавирусом. Кроме того, в округе продолжают регистрировать новые случаи заражения ковидом и за день выявлено 236 новых случаев. Больше всего случаев заражения зарегистрировано в Нижневартовске – 54 человека.

За сутки в России зарегистрировано 33 389 новых случаев коронавируса в 85 регионах, скончались 1 221 человек и выздоровели 35 185 человек. Всего в России выявлено 9 703 107 случаев коронавируса и зафиксировано 277 640 летальных исходов, за весь период выздоровели 8 400 117 человек.