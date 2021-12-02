Коронавирус в Югре, последние новости на 2 декабря 2021 года: заразились 236 человек Фото: департамент здравоохранения ХМАО - Югры

В Югре на сегодняшний день зарегистрировано 90 164 случая коронавируса. За день подтверждено 236 новых случаев COVID-19 в 19 муниципалитетах. А именно: в Нижневартовске – 54; Сургуте – 40; Ханты-Мансийске – 30; Урае – 13; Мегионе – 12; Советском районе – 12; Нижневартовском районе – 11; Нягани – 10; Лангепасе – 9; Радужном – 9; Нефтеюганске – 7; Березовском районе – 5; Кондинском районе – 5; Когалыме – 3; Покачах – 3; Пыть-Яхе – 3; Югорске – 3; Октябрьском районе – 3; Нефтеюганском районе – 2; Белоярском районе – 1; Ханты-Мансийском районе – 1.

На момент выявления у 196 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 38 подтверждена пневмония, у 2 человек коронавирус протекал бессимптомно. Контакт установлен в 231 случае, по 5 контакты устанавливаются. Под наблюдением, в том числе в самоизоляции, находятся 15 683 человека, сняты с наблюдения – 406 800 человек. За сутки на COVID-19 обследованы 6 856 человек, всего прошли обследование 2 616 176 жителей Югры.

По-прежнему в тяжелом состоянии находятся 155 пациентов, 120 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За весь период от COVID-19 умерли 1 734 человека. За сутки вылечились 257 человек, за весь период пандемии выздоровели 82 829 югорчан.