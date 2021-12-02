В Нефтеюганске ищут 17-летнего подростка, который пропал 26 ноября 2021 года Фото: СУ СК РФ по ХМАО-Югре

В Нефтеюганске 26 ноября 2021 года около 13 часов дня пропал подросток, 17-летний Залозных Роман.

Следственные органы Нефтеюганска возбудили уголовное дело из-за его безвестного исчезновения. По информации следователей парень вышел из автомобиля в районе хозяйственного здания № 11 квартала 04 Северо-Восточной зоны Нефтеюганска (район нового аэропорта), и проследовал в неизвестном направлении. Сейчас место его нахождения не известно.

Его приметы: рост 164 см.; глаза серые; на левом глазу образование светлого цвета; на левом ухе – папиллома. Был одет в черную куртку Columbia с капюшоном; черные кроссовки с белой подошвой; синие штаны с белыми лампасами.

СУ СК по ХМАО-Югре обращается к неравнодушным жителям Югры с просьбой о помощи в поиске пропавшего подростка. Видевшим пропавшего или знающим о месте его нахождения, просьба обратиться в следственное управление СК России по ХМАО-Югре по телефонам 8-950-502-74-52 или в полицию – 102.