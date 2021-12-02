С коронавирусом в Сургуте наблюдается 1 560 человек Фото: Администрация Сургута

Сейчас с коронавирусом в Сургуте наблюдается 1 560 человек. Это 10% от общего количества заболевших ОРВИ. По сравнению с прошлым месяцем, зафиксировано снижение заболеваемости, что связано с активной вакцинацией населения от ковида. Но показатели по-прежнему высокие. Ежедневно врачи диагностируют около 100 новых случаев.

Администрация города сообщает, что поставить вакцину можно в мобильном пункте вакцинации. На данный момент в достаточном количестве представлены Гам-Ковид-Вак, Эпивак-Корона, Спутник-Лайт и Ковивак. Ежедневно в пункты вакцинации обращаются порядка трех тысяч сургутян.

Мы писали ранее о том что, в Сургуте стали реже болеть коронавирусом, но чаще ОРВИ. В городе больше 11 тысяч человек с признаками ОРВИ находятся под наблюдением врачей.