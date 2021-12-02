В Нижневартовске состоится XVIII Кубок мира по боксу нефтяных стран Фото: ЮграМегаСпорт

В Нижневартовске с 7 по 11 декабря состоится XVIII Кубок мира по боксу нефтяных стран среди мужчин и женщин 19-40 лет, посвященный памяти Героя социалистического труда Ф.К. Салманова. Нижневартовск уже в восьмой раз примет участников международного мероприятия на своей территории.

В этом году за титул сильнейших боксеров в 13 весовых категориях среди мужчин и в 6 весовых категориях среди женщин поборются 150 спортсменов из 17 стран мира: Монголии, Кыргызстана, Казахстана, Азербайджана, Армении, Украины, Беларусии, Польши, Швеции, Латвии, Чили, Эстонии, Кипра, Гвинеи, Сьерра-Леоне, Узбекистана и России. Обладатели золотых медалей Кубка мира по боксу смогут получить титул «Мастер спорта международного класса».

Во время проведения соревнований предусмотрено соблюдение антиковидных мер безопасности. Для удобства болельщиков прямая трансляция соревнований будет организована на сайте Федерации бокса России.