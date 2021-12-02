В Ханты-Мансийске выбрали лучшую управляющую компанию и образцовый дом Фото: Городской информационный центр

В Ханты-Мансийске выбрали лучшую управляющую компанию по итогам работы за 2021 год. Конкурс проводил Департамент городского хозяйства Администрации Ханты-Мансийска. В конкурсе победу одержало муниципальное предприятие «Водоканал». Сейчас под контролем «Водоканала» находятся 19 многоквартирных домов общей площадью больше 100 тысяч квадратных метров. Один из них - №11 по улице Ледовой победил в номинации «Образцовый дом».

На лучшую управляющую компанию номинировались 5 организаций города, которые занимаются обслуживанием жилых домов. Компании представили на суд жюри материалы о своей деятельности, информацию о состоянии жилых домов, придомовой территории и общего фасада здания. Представители УК демонстрировали свои проекты на конкурсной комиссии, защищая портфолио в интерактивной форме.

В конкурсе выбрали победителей и в других номинациях. Так, самой благоустроенной территорией образовательной организации признали территорию городского Центра развития ребенка – детского сада №8 «Солнышко». В номинации «Самая благоустроенная территория организации» победу одержало муниципальное предприятие «Ханты-Мансийские городские электрические сети». Самой благоустроенной частной территорией стал двор по улице Полевая.