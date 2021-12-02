В Югре продолжается осенняя призывная кампания Фото: google.ru/maps

В Югре продолжается осенняя призывная кампания, около 1,5 тысячи югорчан отправятся на военную службу. Призыв на службу в армию идет в штатном режиме, об этом сообщил военный комиссар округа Денис Буров.

- Призывными комиссиями муниципальных образований по состоянию на 29 ноября принято решение о призыве и предоставлении отсрочек, а также об освобождении от призыва в отношении свыше 5 тысяч человек. Из них освобождены от прохождения военной службы около 1,2 граждан, отсрочка предоставлена более чем 2 тысячам югорчан, на дополнительное медобследование направлены около 800 человек - сообщил военный комиссар округа.

В Вооруженные силы отправлены больше 1 тысячи человек, все они обеспечены именными банковскими картами, жетонами, персональными электронными картами военнослужащего. Факты срывов комплектования и отправки команд не зафиксировано.

При организации и проведении призыва обязательно соблюдаются антиковидные меры. Новобранцы, направленные в войска, успешно проходят адаптацию и приступают к выполнению учебно-боевых задач.