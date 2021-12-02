Пенсионерка из Нижневартовска поверила лже-следователю и потеряла свои деньги Фото: Татьяна Коркина

За сутки в полицию обратились 10 югорчан, пострадавших от мошенников и потерявших в общей сумме 3,5 миллиона рублей.

Одна из пострадавших - 63-летняя пенсионерка из Нижневартовска, аферист застал её врасплох своим телефонным звонком, представившись следователем из Москвы. Женщина поверила в выдумку, связанную с тем, что мошенники пытаются списать с ее счета деньги. Пенсионерка запаниковала и в спешке перевела 46 тысяч на указанный аферистами счет. Только спустя время вартовчанка поняла, что вместо того, чтобы спасти свои деньги она все сама отдала.

Жители Югорска и Нягани в преддверии праздников не отпускают идею подзаработать. Причем мужчины решили сразу брать по-крупному. Так, 57-летний житель Югорска доверил почти 1 миллион рублей некоему брокеру, безуспешно инвестировав деньги в ценные бумаги. А житель Нягани пытался разбогатеть на инвестициях и вносил одну за другой сумму, в итоге потратив 700 тысяч, причем большая часть денег – кредитные.

По всем случаям возбуждены уголовные дела.