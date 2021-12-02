Ковидный госпиталь Нефтеюганска потратил 2 млн рублей на одноразовую посуду Фото: Департамент здравоохранения ХМАО - Югры

Для профилактики и борьбы с коронавирусом в ковидном госпитале Нефтеюганской окружной клинической больницы проводят тщательную дезинфекцию в рамках действующих санитарных норм и правил.

Для проведения дезинфекции применяют дезинфицирующие средства из различных химических групп. С апреля прошлого года и по настоящее время для обработки помещений, поверхностей и предметов инфекционного отделения для лечения пациентов с коронавирусом использовано: больше 1,5 тысяч кг хлорсодержащих средств, больше 1 тысячи литров кислородосодержащих средств.

Текущую дезинфекцию в очаге, в присутствии больного, проводят в течение всего времени болезни три раза в день, после каждой обработки палаты кварцуются. Заключительную дезинфекцию проводят после выздоровления или перевода пациента, генеральную уборку проводят один раз в неделю, а постельное белье и предметы ухода обрабатывают способом погружения в растворы дезинфицирующих средств.

Пациентов, проходящих лечение в ковидном госпитале, кормят в одноразовой посуде, которая после применения утилизируется. Всего с открытия инфекционного отделения для лечения ковидных пациентов в Нефтеюгаской больнице использовано 1 млн. 835 тысяч единиц одноразовой посуды на общую сумму более 2 миллионов рублей.