Наркотики, кражи, грабежи: за сутки в Югре зарегистрировано 61 преступление

За сутки в Югре зарегистрировано 61 преступление Фото: Татьяна Коркина

За сутки в Югре зарегистрировано 61 преступление. Одно из них произошло в в здании торгового комплекса по улице Заречная в Мегионе. Мужчина снял с чужой карты 10 тысяч рублей, когда хозяин кредитка оставил карту в банкомате, не завершив операцию по ней.

В Нягани у подъезда дома в 1 микрорайоне задержан гражданин 23-летний молодой человек, который в момент его задержания проглотил сверток с наркотиком массой 0,945 грамма. Раньше он был судим и сейчас решается вопрос о его дальнейшем наказании. А в Радужном 51-летний югорчанин совершил грабеж. В квартире в Южном микрорайоне, о похитил у 38-летней женщины бензиновый генератор. Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде.

В Сургуте сотрудники уголовного розыска нашли подозреваемого в краже. Им оказался 24-летний молодой человек. Он через форточку залез в торговый киоск и украл продукты на 7 тысяч рублей. Раньше он уже был судим за кражу.

По всем случаям возбуждены уголовные дела.