В Сургуте стали реже болеть коронавирусом, но чаще ОРВИ Фото: Юлия Кучеренко

В Сургуте больше 11 тысяч человек с признаками ОРВИ находятся под наблюдением врачей. В целом количество пациентов, находящихся под наблюдением врачей в поликлиниках, с диагнозом ОРВИ, возросло на три тысячи человек, по сравнению с прошлой неделей. При этом показатели заболеваемости коронавирусом в Сургуте снижаются.

На сегодняшний день первый компонент вакцины от ковида поставили 231 тысяча 500 человек. Это 97,5% от всего населения Сургута. Закончили 2-й этап вакцинации 206 тысяч 500 человек, что составляет 87%. Ревакцинацию уже прошли 23,5 тысячи жителей города.

Напомним, мы писали ранее о том, что глава Депздрава Югры опроверг информацию о нехватке коек для пациентов с коронавирусом. По мнению Добровольского ковидных коек в регионе более чем достаточно.