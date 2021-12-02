Дорожные службы Нижневартовска перешли на усиленный режим работы

На улицы Нижневартовска выехали 70 единиц техники Фото: паблик " Официальный Нижневартовск"

Из-за сильного снегопада в Нижневартовске дорожные службы города перешли на усиленный режим работы. Для очистки снега на улицы города выехали 70 единиц техники.

- Ночью мы делали акцент на вывозе снега, чтобы не мешать движению транспорта. А также проводилась очистка проезжих частей. У ночной и дневной смены продлен режим работы. Вместо семичасового рабочего дня будет десятичасовой. Дневная смена будет делать упор на уборку проезжих частей и тротуаров от снега, - рассказал заместитель директора по эксплуатации и ремонту МБУ «Управление по дорожному хозяйству и благоустройству города Нижневартовска» Сергей Казанцев.

Мы сообщали, что в Югре местами ожидается сильный снегопад, метель и гололед.

Ранее "Комсомольская правда - Югра" писала, что Сургут накрыло снегом, там выпало половина месячной нормы осадков. На уборку дорог вывели 193 единицы снегоуборочной техники.