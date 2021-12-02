Лянторский лучник завоевал серебро на Всероссийских соревнованиях «Надежды России»

Фото: Администрация Сургутского района

Лучник из Лянтора Илларион Кутузов занял второе место на Всероссийских соревнованиях по стрельбе из лука «Надежды России».

Состязания проходили в Великих Луках. Югорский спортсмен соревновался в стрельбе из блочного лука. Район также представляла спортсменка Виктория Очеретняя. Всего на соревнованиях участвовали 530 спортсменов из 35 регионов России.

Напомним, ранее мы писали о том, что югорская шахматистка завоевала серебро на турнире «РАПИД Гран-при России».

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