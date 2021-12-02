Погода в Югре на 2 декабря 2021 года: снегопад и сильный ветер Фото: Юлия Кучеренко

В четверг, 2 декабря 2021 года, в Югре местами ожидается очень сильный снегопад с количеством 20 мм и более за 12 часов. Ночью по западным районам округа также сильный снег, в течение суток местами порывы ветра до 15-17 м/с, метель, гололед. В целом по округу облачно, ветер южный 7-12 м/с. Температура ночью 0, -5 °С, местами -9, -14 °С, по северо-западу -15, -20 °С. Днем мокрый снег с дождем температура воздуха +3, -2 °С, местами -4, -9 °С, по северо-западу -10, -15 °С.

В Ханты-Мансийске облачно, снег, гололед и южный, юго-западный ветер порывами 7-12 м/с. Температура ночью 0, -2 °С, днем 0, +2 °С.

Погода в Югре на 2 декабря 2021 в инфографике Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

Русские люди верили, что Авдей покровительствует домашнему хозяйству и семейному благополучию. За это святого прозвали Радетелем. В день его именин нужно было постучать обухом топора по всем дверным косякам и оконным рамам — по поверью, это препятствовало нечисти пробраться в дом. Также на Авдея опасались выходить на улицу. «Метель дорогу перенимает, в щели земные, в трещины лихие болезни загоняет», — говорили люди. Они старались сидеть дома, поближе к теплой печке, и пить горячие напитки, чтобы уберечься от простуды. Самым популярным был сбитень — напиток на основе меда и пряных трав.