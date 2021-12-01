Коронавирус в Югре, последние новости на 1 декабря 2021 года: умерли 15 человек Фото: Татьяна Коркина

За сутки в Югре от коронавируса умерли 15 человек. Всего за период пандемии в округе скончались 1 722 человека с подтвержденным коронавирусом. Кроме того, в округе продолжают регистрировать новые случаи заражения ковидом и за день выявлено 238 новых случаев. Больше всего случаев заражения зарегистрировано в Нижневартовске – 52 человека.

За последние сутки в России зафиксировано 32 837 новых случаев коронавируса в 85 регионах и умерли 1 226 человек. За сутки в России полностью выздоровели 35 679 жителей страны. Всего в России выявлено 9 669 718 случаев COVID-19. За весь период зафиксировано 276 419 летальных исходов, выздоровели 8 364 932 человека.