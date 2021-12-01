Исследователи выяснили отношения потребителей к развитию экосистем

Исследование: как потребители относятся к развитию экосистем Фото: Татьяна Коркина

Центр сознательного проектирования «Платформа» при поддержке X5 Retail Group провел исследование отношения потребителей к развитию экосистем. Согласно данным - 80% опрошенных видят в них удобство, экономию времени, при этом — новые цифровые угрозы (53%), 72% считает, что сервисы собирают слишком много данных о клиентах.

Опыт присутствия в экосистемах пока есть не более, чем у 20% пользователей, причем 48% хотели бы пользоваться экосистемными сервисами. Потребитель ждет от экосистем финансовой выгоды – скидок (43% тех, кто хотел бы пользоваться сервисами) или подарков, бонусов (15%). Массовый потребитель чувствителен к цене – она остается главным фактором привлечения клиентов.

Пока ни одна экосистема не вызывает желания пользоваться только продуктами в ее контуре. Так, 61% удобнее пользоваться разными сервисами для разных услуг и только 2/3 опрошенных импонируют компании, которые расширяет набор услуг в рамках своей корневой деятельности.

Многие потребители опасаются из-за накопления сервисами личной информации. Наиболее чувствительна информация о личной жизни, взглядах, перемещениях (считают допустимой использовать 6-7% опрошенных) и финансовая информация - 12%.

Границы информации, которую сервисам допустимо использовать, пролегают там, где человек заканчивает взаимодействие с конкретным сервисом (покупки, предпочтения). Поведение вне конкретных сервисов – поиск информации, перемещения и т.д. – не должны быть доступны для наблюдения, по мнению большинства.

СПРАВКА

Под экосистемой в информационных технологиях следует понимать совокупность сервисов, устройств, прочих продуктов поддерживаемых и развиваемых одной компанией, либо сервисов, устройств, прочих продуктов разных компаний, которые неразрывно связаны в единую сеть