Сургутский район опережает многие муниципалитеты Югры по рождаемости Фото: Татьяна Коркина

В Сургутском районе за 10 месяцев 2021 года родился 1201 ребёнок. Если сравнивать с остальными районами, то Сургутский район ушел далеко вперёд. Так, в Советском районе родилось 377 малышей, а в Нефтеюганском - 263 ребенка. В Сургуте родилось 5 018 детей, догнать и перегнать сложно.

Как сообщают в администрации района, пять мальчиков в районе назвали в этом году Андреями. Для сравнения - в 2019 году Андреев в районе родилось 11.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Советской больнице, в новогодние праздники, родились 12 малышей.

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